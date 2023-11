Fast & Furious, chi guida meglio nella vita reale? Né The Rock né Jason Statham

In attesa della reunion tra Dwayne Johnson e Vin Diesel in Fast and Furious 11, uno dei gestori-auto del film rivela un'informazione curiosissima sugli attori della saga. In tutto il cast infatti, coloro che hanno una reale padronanza di una macchina non sono chi vi aspettereste, ma ben altri.

L'esperto Dennis McCarthy ha affermato che solo Paul Walker e Vin Diesel sono coloro che sono in grado di 'spingersi oltre i limiti' quando si tratta di velocità e di scene in macchina di grande difficoltà. Sono loro due in definitiva i migliori guidatori in tutto il cast.

Per McCarthy, Diesel e Walker hanno quel 'quid' che li rende dei veri pro, elemento che si aggiunge alla loro conoscenza di base. Ma non solo: anche la loro esperienza avrebbe giocato un ruolo importante per il delinearsi di tale 'classifica'.

Per non lasciarvi a mani vuote, vi rimandiamo alla nostra guida all'ordine cronologico di Fast & Furious: sappiamo bene che è facile perdersi dopo i numerosissimi film della saga...! D'altronde la saga usciva per la prima volta 22 anni fa, non fa mai male fare un po' d'ordine mentale per non perdersi alcun dettaglio.

Ve lo aspettavate che fossero proprio Paul Walker e Vin Diesel i migliori guidatori di Fast & Furious? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione!