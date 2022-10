Fast & Furious, Charlize Theron è pronta allo spin-off su Cipher: 'Ma ad una condizione'

A pochi giorni dalla pubblicazione della nuova foto dal set di Fast & Furious 10, la co-protagonista Charlize Theron è tornata a discutere del futuro della saga con Vin Diesel parlando di un possibile spin-off dedicato al suo personaggio, Cipher.

"Se ci sarà Helen Mirren, lo farò" ha dichiarato l'attrice premio Oscar, fissando così la sua unica condizione per riprendere il ruolo in un chiacchierato spin-off del franchise. "Mi sento così fortunata di far parte di questa cosa incredibile che hanno costruito per così tanti anni. Penso che ciò che Vin, i produttori e la Universal hanno fatto con l'intero franchise sia davvero eccezionale. Voglio dire, semplicemente è una cosa molto rara. E' quasi impossibile tenere un pubblico con te per così tanto tempo."

Fast X, che sarà il penultimo episodio della saga originale di Fast & Furious, in attesa dell'undicesimo capitolo che rappresenterà il gran finale, vedrà il ritorno di Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker, Scott Eastwood e la stessa Charlize Theron. Tar le new entry ricordiamo Rita Moreno, Jason Momoa, Alan Ritchson, Daniela Melchior e Brie Larson: proprio la star di Captain Marvel ha rivelato il nome del suo personaggio in Fast & Furious 10 con un post sui social pubblicato a settembre.

Il film sarà diretto da Louis Leterrier, che ha sostituito l'uscente Justin Lin. La data d'uscita è fissata per il 19 maggio 2023.