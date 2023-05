Fast & Furious, Brie Larson e Michelle Rodriguez vogliono uno spin-off di sole donne

Dopo le ultime dichiarazioni del regista Louis Letterrier sul gran finale della saga principale del franchise di Fast & Furious, il cast femminile di Fast X capitanato dalla veterana Michelle Rodriguez e dalla new entry Brie Larson è tornato a proporre il tanto atteso spin-off di sole donne.

In una recente intervista con Entertainment Tonight alla prima mondiale di Fast X, le donne del franchise di Fast & Furious si sono dette decisamente d'accordo all'idea di un film spin-off tutto al femminile per proseguire la saga Universal:



"Non credo che qualcuna di noi sarebbe contraria ad un progetto che coinvolge tutte le donne della saga", ha spiegato Brie Larson, che interpreta Tess nel nuovo film in uscita nelle sale questa settimana. "Non c'è nessuno migliore di noi", ha fatto eco la veterana della saga Michelle Rodriguez, che da anni interpreta Letty Ortiz. "Ci penso io! Facciamolo!". "Ecco cosa mi piacerebbe vedere", ha suggerito Jordana Brewster, attrice di Mia Toretto. "Vorrei vedere Charlize Theron, me, Natalie Emmanuel, Michelle e Brie. Mi piacerebbe vederci prendere a calci in culo qualcuno tutte insieme!".



Voi che cosa ne pensate? Vorreste vedere un nuovo spin-off della saga di Fast & Furious, dopo il successo di Hobbs & Shaw? Ditecelo nella sezione dei commenti disponibile in calce all'articolo.

Per altri contenuti guardate il trailer finale di Fast X.