Fast & Furious, un bizzarro crossover con Jurassic World? Le parole di Chris Pratt

I crossover tra grandi saghe blockbuster solitamente sono impossibili perché gli studios che posseggono i diritti solitamente sono differenti. Ma se lo stesso studio detiene i diritti di due franchise tecnicamente il crossover è decisamente possibile. Una star di Fast & Furious 9 ha auspicato un crossover che riguarda i dinosauri.

Michelle Rodriguez desidera vedere Dom e il suo team affrontarli in un crossover con Jurassic World e tecnicamente non è certo un'utopia. L'idea è stata avanzata anche a Chris Pratt ed ecco cosa ne pensa la star:"Non l'avevo sentito! Sì, facciamolo. Suona bene. Perché... se c'è una cosa con cui un T-Rex non può combattere è la famiglia. Ehi amico, se questo è ciò che vuole il pubblico, ci sto... sarebbe folle. Mi piacerebbe lavorare con Vin. Sarebbe bello" ha commentato Pratt. Nel frattempo Vin Diesel è il protagonista di una folle clip insieme a Michelle Rodriguez.



Ovviamente per quanto riguarda il crossover, si tratta soltanto di una fantasia al momento, non esiste nessun progetto concreto che riguardi che unisca i due film.

Fast & Furious 9 sarà nei cinema dal prossimo 25 giugno mentre arriverà soltanto tra un anno Jurassic World: Dominion, l'ultimo capitolo del franchise che vedrà il ritorno di alcune star iconiche del calibro di Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern nei panni di Alan Grant, Ian Malcolm e Ellie Sattler.

In questi giorni è stato annunciato inoltre che Fast & Furious 9 verrà proiettato anche al prossimo Festival di Cannes.