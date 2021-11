Fast & Furious, all'asta l'iconica auto di Paul Walker: ma non è quella che pensate

Era il 2013 quando apprendemmo dalla tragica scomparsa di Paul Walker, interprete nella saga dei Fast & Furious e suo pezzo insostituibile con il personaggio di Brian O'Conner. Oggi, otto anni dopo, un'auto storica per l'attore viene messa all'asta e le offerte potrebbero lievitare più del normale.

L'attore Paul Walker è stato un pezzo fondamentale per la nota saga cinematografica a tema corse automobilistiche, che negli anni si è evoluta poi in heist movie e spy story di dimensioni globali. Il suo personaggio, Brian O'Conner, nemesi fraterna di Dominic Toretto (Vin Diesel) ha accompagnato la serie per ben sei film, escludendo lo spin-off in flashforward di Tokyo Drift. Almeno fino alla sua prematura scomparsa, ironia della sorte, per un incidente automobilistico: era notizia recente - e decisamente commovente - che Diesel ha accompagnato la figlia di Walker all'altare. Oggi, nuovi aggiornamenti ci riproiettano direttamente al 2001, anno del primo film.

L'auto utilizzata dall'attore nel primo capitolo, sostituita poi nel corso delle pellicole con la riconoscibilissima Nissan GTR, verrà messa all'asta a gennaio del nuovo anno. Si tratta di una Mitsubishi Eclipse del '95, una delle sei usate dall'attore sul set del film. E' la stessa auto che O'Conner utilizza, a inizio film, per allenarsi nella gara contro Toretto, tesa a impressionarlo. Successivamente, verrà distrutta dal villain Johnny Tran.

Al di là del valore storico dell'auto, già di per sé vintage ormai, e del fatto che provenga e sia stata utilizzata su un set delle proporzioni di Fast & Furious, bisognerà calcolare nel prezzo finale il valore affettivo che quell'auto rappresenta nella carriera di Paul Walker, avendolo accompagnato, in un certo senso, nel suo grande debutto. Questo potrebbe far lievitare il prezzo ben oltre i 550.000 dollari, il più alto con cui sia stata venduta un'auto proveniente dallo stesso set.