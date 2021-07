Fast & Furious, arriva lo spin-off su Cipher con Charlize Theron!

Mentre la saga principale di Fast & Furious dovrebbe concludersi con le due parti che comporranno Fast 10, uno spin-off su Cipher, il personaggio di Charlize Theron, sarebbe attualmente in fase di sviluppo.

Ad affermarlo sarebbe stato Vin Diesel ai microfoni di Variety: vedremo presto tornare Charlize Theron nei panni della cyberterrorista Cipher in uno spin-off di Fast & Furious.

E mentre non sappiamo ancora se si tratta dello stesso spin-off tutto al femminile anticipato qualche tempo fa dallo stesso Diesel, sembra che la sceneggiatura del nuovo film sia già in lavorazione.

La Theron ha debuttato nella saga principale nell'ottavo film di Fast & Furious, Fate of the Furious, dove l'abbiamo vista rapire il personaggio di Elsa Pataky, Elena Neves, sentimentalmente legata a Dominic Toretto (Diesel), e ricattare quest'ultimo anche per mezzo del figlio di cui Toretto ignorava persino l'esistenza. Non solo, ma sarà lei a causare la morte di Elena, e a tornare per combinare guai nell'imminente Fast & Furious 9.

Sembra dunque che Universal voglia continuare a esplorare il mondo di Fast & Furious con vari spin-off dedicati a uno o più personaggi della saga, come già fatto in precedenza con Hobbs & Shaw. È da vedere, però, quali saranno i progetti futuri legati al franchise.

E voi, cosa ne pensate? Quali personaggi di Fast & Furious vorreste rivedere in un eventuale spin-off? Fateci sapere la vostra nei commenti.