Fast & Furious: su Amazon il Blu-Ray 4K per il 20° anniversario dell'uscita del film

Fast & Furious, ovvero il primo film che ha dato il via a una saga action "famigliare" poi continuata per altri otto film, usciva nel lontano 2001 e proprio quest'anno si celebreranno i primi 20 anni dal suo approdo nei cinema. Universal ha pensato bene di distribuire sul mercato una speciale edizione in 4K della pellicola, ovviamente Blu-Ray.

Purtroppo la speciale Steelbook è andata esaurita immediatamente, ma su Amazon potete effettuare il pre-ordine dell'edizione standard, segnata a un prezzo di circa 20 dollari. Le celebrazioni coincideranno poi con l'uscita al cinema di Fast & Furious 9, più volte posticipato al cinema a causa della pandemia di coronavirus e che sarebbe dovuto approdare nelle sale lo scorso anno. Fast 9 uscirà adesso il 25 giugno 2021 (con la speranza di poterlo vedere anche nelle nostre sale).

Stando alla sinossi ufficiale del film, "Dom Toretto sta conducendo una vita tranquilla fuori dalla circolazione con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato sul loro pacifico orizzonte. Questa volta, una minaccia costringerà Dom ad affrontare i peccati del suo passato se vorrà salvare coloro che ama di più. La sua crew si unisce per fermare uno sconvolgente complotto guidato dall'assassino e il pilota più abili che abbiano mai incontrato: un uomo che è anche il fratello abbandonato di Dom, Jakob".

Fast & Furious 9 è atteso anche per il debutto di John Cena nei panni di Jakob Toretto, fratello del protagonista interpretato da Vin Diesel. Nel cast troveremo troveremo anche i membri della crew Tyrese Gibson, Jordan Brewster, Michelle Rodriguez, Ludacris e Nathalie Emmanuel, oltre che Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole, Anna Sawai e Vinnie Bennet. Da segnalare anche il ritorno di Sung Kang nel ruolo di Han.

Su ComicBook tutti i dettagli sui contenuti speciali dell'edizione 4K di Fast and Furious, di seguito ecco la copertina ufficiale del Blu-Ray.