Fast & Furious 9, Vin Diesel vuole vincere i PCA: è il film del 2021?

Il prossimo 7 dicembre al Barker Hangar di Santa Monica si terranno i People Choice Awards 2021, dove Fast & Furious competerà per il Miglior Film dell'anno, per la gioia della star della saga Vin Diesel. Ma porterà a casa la vittoria?

Sta per avere ufficialmente inizio la stagione degli Award per cinema e televisione, e sono tanti i titoli che competeranno per essere eletti i migliori in ogni categoria.

A conquistare ben otto candidature ai People's Choice Award 2021 è stato proprio il nono capitolo della saga di Fast & Furious, che tra nomination individuali per i suoi interpreti (Vin Diesel, Charlize Theron e John Cena) e quelle del film stesso come Action Movie del 2021 e Miglior Film del 2021, sarà grande protagonista della serata anche se dovesse non risultare tra i vincitori.

E su Instagram ci ha pensato Vin Diesel a ringraziare per una tale opportunità: "In questo business, essere nominati è una vera benedizione. Specialmente quando stai facendo ciò che ami, con le persone che ami. L'intero cast dà tutto sé stesso ogni volta" ha scritto nel post che trovate anche in calce alla notizia "Grazie Universal per credere sempre nel nostro bellissimo cast multiculturale e la nostra instacabile crew. Come sapete, ci mettiamo sempre il cuore nel realizzare questi film. Tanto amore, sempre. Abbiamo fatto tanta strada. #Fast #fastandfurious #FX".

Nella categoria di Miglior Film, F9 se la dovrà vedere con Black Widow, No Time To Die, Il Principe cerca Figlio, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Dune, The Tomorrow War e Venom: La Furia di Carnage. Quale di questi pensate che potrebbe uscirne vittorioso?