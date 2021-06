Fast & Furious 9, Vin Diesel svela come la figlia di quattro anni ha ispirato il film

Nel corso di una recente intervista concessa a ComicBook, Vin Diesel è tornato a parlare del suo prossimo blockbuster in arrivo, l'attesissimo Fast & Furious 9 che uscirà finalmente nelle sale cinematografiche il prossimo agosto dopo un attesa di quasi due anni da quando inizialmente programmato (anche a causa della pandemia di coronavirus).

Poiché il filo conduttore di tutta la saga di Fast & Furious è sempre stato il concetto di famiglia, non dovrebbe stupire più di tanto scoprire che alcuni momenti dell'ultimo film sono stati ispirati proprio dalla figlia di Vin Diesel. "Francamente, ci sono alcuni momenti in Fast 9 che sono stati scritti da mia figlia all'epoca di quattro anni. Quel momento in cui metto la piccola B a letto, che è successo a me nella mia vita privata. Quindi credo che qualche volta prendi dei momenti dalla tua vita personale. Ma non sai mai come questo possa influenzare le altre cose. Non puoi sapere se è la tua vita a influenzare il film o il film a influenzare la tua vita".

Diesel ha quindi aggiunto: "Poi quando lavori a un franchise da due decenni questo è quello da cui ho preso, ho visto le direzioni in cui siamo andati con il franchise e le missioni che aggiungevamo a ogni nuovo capitolo. Ovviamente noi non avevamo alcun fumetto sul quale basarci, non ci sono nemmeno i romanzi. Abbiamo creato tutto da zero."

In precedenza, Vin Diesel aveva confermato un piano per concludere Fast & Furious: "So che per i fan la storia non dovrebbe finire mai, ma io penso che tutte le cose belle debbano concludersi. Ci sono ragioni per avere un finale, penso che questo franchise se lo sia meritato".

Fast & Furious 9 sarà ambientato dopo Hobbs and Shaw e arriverà nelle sale italiane il 18 agosto 2021.