Fast & Furious 9, Vin Diesel rivela: 'Abbiamo un piano per la fine della saga'

Qualche giorno fa Vin Diesel aveva confermato la fine della saga di Fast & Furious, e in una recente intervista con Associated Press l'interprete di Dominic Toretto ha dato qualche dettaglio in più sui piani di Universal Pictures per il futuro del franchise. "Ogni storia merita il suo finale" ha spiegato.

Come ha spiegato Vin Diesel, ci saranno ancora altri due film dopo Fast & Furious 9, che arriveranno al cinema rispettivamente nel 2023 e nel 2024, e che dovrebbe essere utilizzato il trucco del "finale in due parti". L'arco narrativo di Dom si concluderà con questi due film, ma il franchise potrebbe continuare in qualche modo senza il suo coinvolgimento.

"So che per i fan la storia non dovrebbe finire mai, ma io penso che tutte le cose belle debbano finire" ha detto Vin Diesel. "Ci sono ragioni per un finale. Penso che questo franchise se lo sia meritato."

Come ha spiegato anche Justin Lin, Fast & Furious 9 sarà ambientato dopo Hobbs & Shaw. Vin Diesel ha debuttato nel franchise col primo episodio, ormai vent'anni fa, e la decisione di porre fine a quest'avventura è arrivata di comune accordo con il regista. "Ci siamo incontrati e Vin ha detto: Penso che dovremmo pensare di chiudere la saga ora" ha detto Lin qualche tempo fa. "Fast & Furious 9 sarà una specie di primo film del capitolo finale. Stiamo più o meno riconfigurando tutto, in modo che i prossimi due film concludano questo fantastico viaggio per questi personaggi."