Fast & Furious 9, Vin Diesel ricorda Kobe: 'Se fosse qui mi chiederebbe di Paul Walker'

La tragica morte di Kobe Bryant ha inevitabilmente scosso il mondo intero, che si ami o no il basket e lo sport in generale. Anche dal mondo dello spettacolo continuano ad arrivare tributi alla leggenda del basket: l'ultimo è quello del protagonista di Fast & Furious 9 Vin Diesel.

Durante un'intervista per la promozione del film, infatti, l'attore di Dominic Toretto si è lasciato andare a un sentito ricordo del suo amico fraterno Paul Walker, arrivando poi a parlare anche della scomparsa di Black Mamba.

"[Paul] È con me ovunque io vada. È uno dei più grandi motivi per cui continuiamo a fare questi film. E vogliamo che siano significativi. Puoi avvertire la sua presenza praticamente in ogni frame. Lui era con me 20 anni fa, quando tutto è cominciato. E dopo ogni sequel, dopo ogni premiere io e lui andavamo via dicendoci: 'Il film migliore è ancora in cantiere'. Non c'è nulla al mondo che desideri più di poter sedere vicino a lui alla premiere. Cosa mi direbbe? Questa è davvero la domanda del giorno, è davvero la domanda del giorno. [...] [La morte di Kobe] È stato un vero shock per noi. Ha colpito il mondo intero dritto al cuore. Lui ha reso il mondo un posto migliore, e per alcune ragioni... Ovviamente lo paragono a Pablo, ma ironicamente ciò che Kobe mi direbbe è: 'Come va? Lo so che ti manca tuo fratello, lo so che ti manca Pablo'" ha raccontato un commosso Vin Diesel.

Il trailer di Fast & Furious 9 è online da alcuni giorni; secondo Tyrese Gibson la famiglia di Fast & Furious potrebbe affrontare anche gli Avengers.