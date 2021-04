Fast & Furious 9, Vin Diesel racconta la sua visione: 'John Cena l'ha voluto Paul Walker'

In Fast & Furious 9, come sappiamo, vedremo l'ingresso nel franchise di John Cena nel ruolo di Jakob Toretto, il fratello di Dominic, interpretato da Vin Diesel. Abbiamo letto le ultime dichiarazioni del regista Justin Lin sulla morte di Paul Walker, e in una recente conferenza stampa lo stesso Vin Diesel ha parlato dell'amico e collega scomparso.

Secondo quanto ha raccontato l'attore, sarebbe stato proprio Paul Walker a "suggerire" in qualche modo l'ingaggio di John Cena in Fast & Furious 9. Ha spiegato infatti di aver avuto una specie di visione al riguardo.

"Ricordo che, quando abbiamo iniziato ad avvicinarci alla produzione, Justin Lin ed io parlavamo di quanto sarebbe stato straziante il cast per un nuovo Toretto, il fratello di Toretto" ha raccontato Vin Diesel. "E ricordo che John Cena mi si presentò in questo mio santuario Dom, mentre meditavo e mi allenavo per entrare nello stato mentale di Dom. E ricordo che John apparve e... chiamala pazzia, ma ricordo di aver avuto la sensazione che Pablo, Paul Walker, me lo avesse mandato. Ricordo poi di aver parlato con Justin quella notte e di aver detto: Il mio istinto e il mio cuore sentono che è quello che è destinato a succedere."

Il nuovo spettacolare trailer di Fast & Furious 9, intanto, ha entusiasmato i fan, mentre qualche tempo fa John Cena aveva commentato così il suo ingresso nel cast: "Questa famiglia ha gettato le basi e costruito la struttura di un blockbuster globale, e io vengo invitato nel nono capitolo a condividere il cognome Toretto. Per essere il più grande avversario di sempre per Dom. [...] Devo entrare con rispetto. Tutto ciò che otteniamo dovrebbe essere guadagnato."