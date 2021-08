Fast & Furious 9, Vin Diesel pubblica un primo sguardo alla Director's Cut!

A pochi giorni dall'annuncio della director's cut di Fast & Furious 9, la superstar Vin Diesel è comparso sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram per pubblicare un primo sguardo alla nuova versione del nono capitolo della celebre saga action.

Intitolato F9: The Director's Cut, la nuova edizione del film è una delle due versioni del blockbuster estivo che saranno incluse nell'uscita per l'home entertainment, che arriverà sulle piattaforme digitali il 7 settembre e sugli scaffali dei negozi il 21 settembre, con filmati inediti mai visti al cinema. In un video dietro le quinte, che potete trovare in calce, Vin Diesel ha presentato in anteprima la director's cut di Fast and Furious 9, che sarà ricco di contenuti aggiuntivi e avrà "più DNA Fast di qualsiasi cosa abbiate mai visto prima", come dice l'attore.

"F9 è stato un progetto speciale di cui far parte, per tanti motivi. Uno dei motivi più importanti è stato aver riportato il nostro fratello e regista Justin Lin nel franchise", dichiara Diesel nel filmato, parlando del regista di di Tokyo Drift , Fast & Furious, Fast Five e Fast & Furious 6. "Justin è in grado di alimentare la nostra saga in modi che nessuno potrebbe nemmeno immaginare. Ecco perché la director's cut di F9 ha più 'DNA Fast' di qualsiasi cosa abbiate mai visto prima." Insieme al Director's Cut (2 ore e 29 minuti) e alla versione teatrale PG-13 (2 ore e 22 minuti), i contenuti speciali di questa versione home-video includeranno anche una bobina di gag, il dietro le quinte A Day on Set with Justin Lin, la featurette "John Cena: Supercar Superfan, il commento con il produttore/co-sceneggiatore/regista Justin Lin e le featurette "Shifting Priorities", "Justice for Han", "Practically Fast" e "F9: All In".

Nel frattempo, la Universal ha già annunciato la data d'uscita di Fast & Furious 10.