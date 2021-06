Fast & Furious 9, Vin Diesel e Michelle Rodriguez protagonisti di un nuovo, folle video

La saga di Fast & Furious ci ha abituato a tante scene tanto spettacolari quanto surreali, e quella di cui sono protagonisti Vin Diesel e Michelle Rodriguez in questo nuovo video di F9 non fa certo eccezione.

Se vi sono mancati gli inseguimenti alla Fast & Furious, non potete certo perdervi il nuno capitolo della saga, F9, in arrivo ad agosto nelle sale italiane.

Ma nell'attesa, godetevi questo spettacolare segmento che vede il Dominc Toretto di Vin Diesel e la Letty di Michelle Rodriguez in fuga da elicotteri dotati mi missili e mitragliatori. Ovviamente i due sono a bordo di un'auto, e ovviamente se la caveranno... Ma come, se il ponte che dovrebbero attraversare non si vede da nessuna parte e di fronte a loro c'è solo un enorme e terrificante baratro?

Beh, con un po' di immagine, coraggio e... Guardate pure da voi.

"Dom Toretto sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena)" si legge nella sinossi ufficiale di Fast & Furious 9, che tra parentesi, la critica ha bollato come "l'avventura più grande e selvaggia" del franchise di Fast and Furious.

E voi, quanto hype avete per il film?