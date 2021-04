Fast & Furious 9, Vin Diesel: 'Il nuovo capitolo darà ancora più senso al primo film'

Il recente trailer ufficiale di Fast & Furious 9 ha riacceso l'entusiasmo per il ritorno dell'adrenalinica saga action, il cui nuovo capitolo è in arrivo al cinema nell'estate 2021. Intervistato da Entertainment Weekly, Vin Diesel ha spiegato che il nuovo film andrà ad approfondire le origini del franchise.

"Il mondo intero è elettrizzato per l'uscita di questo film, ma per coloro che seguono il franchise da sempre, sarà ancora più speciale" ha dichiarato l'attore. "Perché se ricordate il primo film, con questo capitolo andrete ancora più indietro e capirete il primo film ancora di più. È fantastico. Si tratta di una sorta di storia di origine. Quindi vedrete la famiglia come non l'avete mai vista, e questo vi lascerà a bocca aperta. Ci stavamo chiedendo dov'era Dom prima che diventasse Dom? Chi sono state le sue influenze? Sarà un film davvero ricco di storia e molto divertente da vedere."

Nel corso della chiacchierata, Diesel ha anche stuzzicato la curiosità dei fan in vista di Fast & Furious 10: "Aspettate solo di vedere il 10. Lo studio sta dicendo che non possiamo coprire tutta questa storia in un solo film, quindi potete solo immaginare cosa succederà."

Intanto, l'attore è comparso insieme a John Cena in un nuovo poster ufficiale di Fast & Furious 9.