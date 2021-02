Fast & Furious 9, Vin Diesel conferma l'uscita al cinema con un nuova immagine ufficiale

Dopo che Michael Moses, capo marketing di Universal Pictures, ha discusso delle strategie promozionali per Fast & Furious 9 in vista di un eventuale rinvio, la star del franchise Vin Diesel ha confermato che il nuovo capitolo arriverà regolarmente sul grande schermo.

"Grande incontro con Universal. Sono entusiasta perché il mondo possa tornare all'esperienza cinematografica" ha commentato l'attore su Instagram, dove ha condiviso un nuova immagine ufficiale dedicata al suo personaggio, Dominic Toretto. Come potete notare dell'immagine in calce alla news, il poster indica come periodo di uscita l'estate 2021: ricordiamo che, dopo l'ultimo rinvio, la data era stata fissata al 28 maggio.

"Non abbiamo pubblicato il secondo trailer del film, il vero indicatore della ripartenza della nostra campagna marketing. E non abbiamo intenzione di farlo finché non avremo l'assoluta certezza della nostra decisione" ha spiegato Moses nei giorni scorsi. "Parte del nostro lavoro consiste nel ricordare alle persone che l'esperienza di vedere un film al cinema non è replicabile a casa, perché manca quell'elemento di catarsi e di esperienza comunitaria. Credo di poter affermare che tutti noi stiamo sperando in un film che facce ripartire tutto e riporti le persone al cinema. Che film sarà e quando? Non lo sappiamo, ma dobbiamo essere pronti quando accadrà."

Intanto, vi lasciamo allo spot ufficiale di Fast & Furious 9 diffuso durante il Super Bowl di qualche settimana fa.