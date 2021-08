Fast & Furious 9: viaggio dietro le quinte del film in esclusiva con Everyeye

Fast & Furious 9, il nuovo lungometraggio della Fast Saga capeggiata da Vin Diesel, si prepara ad esordire anche nei cinema italiani a partire dal 18 agosto dopo le anteprime delle scorse settimane.

In attesa del ritorno sul grande schermo di una delle saghe cinematografiche più popolari degli ultimi vent'anni, su Everyeye potete trovare in esclusiva un inedito dietro le quinte del film: il filmato, un interessante e simpatico retroscena sulla realizzazione di una delle sequenze action di Fast & Furious 9, è disponibile sia all'interno dell'articolo che sul nostro canale YouTube Everyeye Plus (se il player dovesse dare problemi, cliccate sul link nella fonte).

Fast & Furious 9 è il sequel diretto di The Fate of the Furious (2017), e oltre a Vin Diesel vede protagonisti anche John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker, Helen Mirren, Kurt Russell e Charlize Theron. In F9, Dominic Toretto e il team si uniscono per fermare un complotto sconvolgente guidato dal fratello di Toretto, Jakob. Si tratta del primo film della serie dai tempi di The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) a non essere stato scritto da Chris Morgan, con le riprese che si sono tenute in location tra cui Londra, Los Angeles, Tbilisi e Thailandia.

Nel corso dell'estate Fast & Furious 9 ha stabilito diversi record al botteghino pandemico e ha incassato oltre $662 milioni in tutto il mondo, diventando il terzo film con il maggior incasso del 2021. Per altri approfondimenti, ecco come e dove vedere tutti i film di Fast & Furious in streaming.