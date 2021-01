Fast & Furious 9, sono veri oppure no i rumor sullo Spazio? Vin Diesel rompe il silenzio

Continuiamo a parlare dell'attesissimo Fast & Furious 9 di Justin Lin, capitolo della saga action-automobilistica Universal Pictures posticipato di un intero anno, nel 2020, a causa della Pandemia di Coronavirus, e questa volta per riportarvi un'interessante intervista di Vin Diesel ai microfoni di Entertainment Weekly.

Interessante perché, dopo lunghe voci di corridoio o conferme ufficiose che vorrebbero Dominic Toretto e la sua Famiglia viaggiare con le auto fin nello spazio, oggi è lo stesso Vin Diesel a commentare tali rumor. L'interprete non ha voluto parlare in modo approfondito, rivelando troppe informazioni, ma ha sostenuto che il regista e la troupe non volevano fare qualcosa di così esagerato:



"Niente spoiler qui", dice Diesel, "Posso dirvi che Justin è uno di quei registi capaci di ragionare fuori dagli schemi. Personalmente non gli ho messo niente in testa e nessun paletto, da produttore, e sarà lui capace di giocare a fondo con tutto ciò che è plausibile incorporare nella storia".



Vi ricordiamo anche che l'attesissimo Fast & Furious 9 diretto da Justin Lin uscirà nelle sale statunitensi il 28 maggio 2021, ulteriormente posticipato per motivi pandemici dallo slot di aprile dello stesso anno.



Per l'Italia la data rimane invece ancora incerta. Lo scopriremo soltanto con il passare dei mesi e l'evoluzione o involuzione della Pandemia. Non resta davvero che aspettare qualche notizia incoraggiante.



Vi lasciamo all'analisi del trailer di Fast & Furious 9.