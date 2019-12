Fast & Furious 9: Tyrese Gibson e il commovente tributo a Paul Walker

Attraverso un post condiviso sui suoi canali social, Tyrse Gibson ha voluto rendere omaggio nuovamente a Paul Walker, collega nella saga di Fast & Furious, scomparso ormai 6 anni fa esatti.

Nella didascalia sotto l'immagine, che mostra l'attore in compagnia proprio di Walker e di Vin Diesel, più altre foto che lo ritraggono accanto a Walker, l'attore ha scritto: "Oggi, sei anni fa, ho ricevuto la peggiore telefonata che potessi ricevere nella mia vita. Roland, il tuo testimone e nostro fratello. Immagino sia per questo che ho dormito un'intera giornata, perché in quel giorno volevo stare lontano da tutto il resto. Oggi scelgo di ricordare i tuoi abbracci. Oggi scelgo di ricordare il tuo sorriso, oggi scelgo di ricordare il suono inconfondibile della tua risata, oggi scelgo di ricordare tutte le storie su quanto amavamo le nostre figlie che abbiamo condiviso... Oggi scelgo di dirti che pensiamo a te ogni giorno sul set di Fast 9 e quando siamo stanchi tu ci rimetti in piedi. Niente è o sarà più lo stesso senza di te. Riposa in paradiso P. Grazie per essere stato sul nostro pianeta e averlo modellato in questo modo".

Come ricorderete, Paul Walker morì in un incidente d'auto mentre non aveva ancora terminato le riprese di Fast & Furious 7. Infatti, i due fratelli di Paul, Caleb e Cody Walker, aiutarono il regista a completare le scene mancanti; sui loro volti venne poi sostituita digitalmente l'immagine di quello di Walker nella toccante scena che condivide con l'amico Vin Diesel.

Le riprese di Fast & Furious 9 si sono concluse da poco, come confermato dal regista Justin Lin. Una delle ultime new entry del cast è stata la rapper Cardi B; non è ancora chiaro se la rapper apparirà nei panni di un personaggio fittizio nel corso della narrazione oppure nei panni di se stessa come già capitatole nel corso della sua breve carriera televisiva finora. Al cinema, è invece apparsa nel film campione d'incassi a sorpresa delle ultime settimane Hustlers: il film con Jennifer Lopez uscito lo scorso settembre negli States è stato capace di incassare la bellezza di oltre 130 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 20 milioni. Da noi la pellicola, tradotta come Le ragazze di Wall Street - Business Is Business, è uscito lo scorso 7 novembre con Lucky Red.

Nell'attesa che venga confezionato un primo trailer, ricordiamo che Fast & Furious 9 uscirà nelle sale il 22 maggio 2020.