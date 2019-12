Fast & Furious 9: il primo trailer arriverà nel weekend del Super Bowl

Secondo quanto riportato anche da Entertainment Weekly, il primo trailer ufficiale di Fast & Furious 9 sarà diffuso in streaming nel corso del weekend del Super Bowl, nello specifico durante il concerto in cui si esibirà Cardi B, che ha una parte nella pellicola.

L'occasione, appunto, sarà il concerto organizzato a Miami da Cardi B per il prossimo Super Bowl e la data di lancio del trailer è quindi stata confermata al 31 gennaio 2020. Oltre alla cantante, che è entrata in extremis nel cast di Fast & Furious 9, nel corso del concerto si terranno anche le esibizioni di Wiz Khalifa, Charlie Puth, Ozuna, e Ludacris. Quest'ultimo è una presenza fissa del cast del franchise dal secondo capitolo 2 Fast 2 Furious, mentre Wiz Khalifa e Charlie Puth hanno collaborato al settimo capitolo del franchise, quello diretto da James Wan, provvedendo alla registrazione di See You Again, infine anche Ozuna avrà un piccolo ruolo in Fast 9.

Nel cast di questo atteso ritorno in sala per il franchise torneranno Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Helen Mirren e Charlize Theron, mentre tra le new entry occorre segnalare almeno la presenza di John Cena e Michael Rooker.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Dan Casey su un'idea di Justin Lin, già regista di diversi capitoli del franchise di ritorno dietro la macchina da presa dopo aver diretto l'ultima volta Fast & Furious 6.

Fast & Furious 9 debutterà nelle sale il 22 maggio 2020. Cosa vi aspettate da questo primo trailer ufficiale? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti qui sotto. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di Hobbs & Shaw, lo spin-off incentrato sui personaggi di Dwayne Johnson e Jason Statham.