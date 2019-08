In Fast & Furious 9 tornerà Brian? Vin Diesel e Cody Walker lo suggeriscono sui social

Cody Walker tornerà per Fast & Furious 9 per sostituire il fratello Paul Walker nei panni del co-protagonista Brian O'Conner? Il rumor sta impazzendo in questi minuti dopo che Vin Diesel ha condiviso sulla propria pagina Instagram una foto dal set col fratello dell'attore scomparso.

Come di certo molti di voi sapranno Cody e suo fratello Caleb vennero chiamati da James Wan per completare le riprese di Fast & Furious 7 dopo la tragica morte di Paul Walker avvenuta a causa di un incidente d'auto nel novembre 2013, all'età di 40 anni.

Cody Walker ora ha 31 anni e, come mostrato dal post in calce all'articolo, è appena stato sul set di Fast and Furious 9. Vin Diesel, nella didascalia di accompagnamento all'immagine, ha dichiarato:

"C'è qualcosa di speciale che accade ogni volta che Cody viene a visitare la produzione ... Rendendo sempre orgoglioso Pablo! Solo amore, sempre."

La foto, che mostra i due di spalle, sembra essere stata scattata per rappresentare non tanto Cody Walker e Vin Diesel, quanto Brian O'Conner e Dominic Toretto. Per alcuni la CGI farà tornare il co-protagonista in qualche modo. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che un decimo film della saga è già stato fissato per il 2 aprile 2021. Fast 9 arriverà invece il 22 maggio 2020.

Per altre informazioni vi ricordiamo dell'ingresso nel cast di Michael Rooker e Francis Ngannou.