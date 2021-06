Fast & Furious 9, The Rock farà ritorno nella saga principale? La risposta del regista

Mentre Fast & Furious 9 si appresta a debuttare nelle sale americane, il regista Justin Lin ha detto la sua sul possibile ritorno di Dwayne "The Rock" Johnson nei panni di Luke Hobbs, assente dalla saga principale dall'ottavo capitolo e apparso l'ultima volta al fianco di Jason Statham nello spin-off dedicato a Hobbs e Shaw.

Intervistato da CinemaBlend, Lin ha rivelato di stare prendendo in considerazione tutti i personaggi del franchise per un ruolo in Fast & Furious 10 e 11 - che ricordiamo faranno da capitoli conclusivi della storia principale - compreso quello di The Rock.

"Penso che sia sempre stato il nostro approccio. Molte delle conversazioni che ho riguardano personaggi che non ci sono nemmeno, ma che ovviamente vivono e respirano in questo universo", ha dichiarato il filmmaker. "Riguardo a questo, da quando sono tornato ho pensato molto a Hobbs e Shaw a tutti gli altri personaggi. Non ho mai pensato che se ne fossero andati, questo è sicuro."

Vi ricordiamo che il nono film è già disponibile da qualche settimana in mercati come la Corea del Sud, la Cina e la Russia, dove ha già incassato ben 270 milioni di dollari. Il 25 giugno sarà il turno degli Stati Uniti, mentre per vederlo in Italia ci sarà da attendere il prossimo 18 agosto. Nel frattempo, Fast & Furious 9 verrà presentato al Festival di Cannes 2021.