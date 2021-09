Fast & Furious 9, Sung Kang spera nel ritorno di Gal Gadot: 'Tutti noi rivogliamo Gisele!'

Dopo aver visto Helen Mirren e Vin Diesel a Venezia, il pubblico attende l'uscita in DVD e Blu-ray della versione home video di Fast & Furious 9. Nell'ultimo capitolo del franchise abbiamo assistito al ritorno di Han (Sung Kang), e sono in molti a questo punto a sperare di rivedere anche Gal Gadot nel ruolo di Gisele.

Del resto è stata già annunciata l'uscita di Fast & Furious 10, e i fan hanno già iniziato a fare supposizioni e a preparare teorie su ciò che potrebbe succedere nel prossimo film. C'è chi pensa, per esempio, che Gisele possa essere ancora viva, dal momento che non abbiamo mai visto ufficialmente il suo corpo dopo la sua apparente morte in Fast & Furious 6.

"Sono un sostenitore di questa teoria" ha raccontato Sung Kang a Insider in una recente intervista. "Penso che tutti noi abbiamo bisogno di riavere Gisele, in tutti i sensi. Penso che i fan lo vogliano. Dobbiamo farlo accadere, in un modo o nell'altro."

Presentando la Director's Cut di Fast & Furious 9, il regista Justin Lin ha poi confessato che non si sarebbe mai aspettato di rimettere in scena Han, fin quando non ha scoperto dell'esistenza sul web del movimento #JusticeForHan.

Succederà lo stesso con Gal Gadot? Rivedremo Gisele nel futuro di Fast & Furious? Fateci sapere cosa ne pensate nei vostri commenti.