Fast & Furious 9, le star della saga vogliono anche Matt Damon nel franchise

Da Dwayne Johnson a Jason Statham, passando per Charlize Theron ed Helen Mirren, il franchise di Fast & Furious ha accolto negli anni moltissime star del grande schermo, e ora i protagonisti puntano ad introdurre finalmente nella saga anche Matt Damon.

Interrogato da Entertainment Weekly su quale attore vorrebbe vedere debuttare in Fast & Furious, infatti, Chris 'Ludacris' Bridges (Tej Parker) ha risposto: "L'ho già detto prima a qualcuno, vorrei Matt Damon." Come fatto notare dal giornalista, si tratta del terzo attore di fila che cita la star di Bourne al podcast di EW dopo Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson.

Nel corso della chiacchierata, inoltre, Ludacris ha citato tra le co-star dei suoi sogni anche Tom Cruise e Denzel Washington. "Anche se so che sto chiedendo troppo, vorrei Denzel Wasghinton. Sarebbe fantastico se Denzel avesse un ruolo in questo franchise dopo The Equalizer, ed è possibile visto che ci sono Helen Mirren e tutte queste persone differenti" ha dichiarato l'attore.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere uno di questi attori al fianco di Vin Diesel e compagnia? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo che il nono capitolo debutterà nelle sale italiane a luglio 2021. Intanto, vi lasciamo al trailer ufficiale di Fast & Furious 9.