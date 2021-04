Fast & Furious 9, sentite John Cena: 'Sono il miglior villain di sempre!'

Cresce l'attesa per Fast & Furious 9, e parallelamente cresce la voglia dei fan di vedere John Cena cimentarsi nel ruolo di Jakob Toretto, il fratello minore di Dominic. Abbiamo visto nei giorni scorsi che per Vin Diesel è stato Paul Walker a volerlo, e ora ha preso la parola lo stesso wrestler, promettendo grandi cose.

John Cena ha partecipato, insieme al resto del cast di Fast & Furious 9, a un evento stampa in cui ha raccontato cosa significa per lui entrare nel franchise.

"Certamente non ho trascurato le responsabilità di questa opportunità. Io vengo a raccogliere i frutti di questa famiglia che ha gettato le basi e costruito la struttura di un blockbuster di livello globale."

L'uscita del film negli USA è prevista per il 25 giugno, ma Fast & Furious 9 arriverà in Cina un mese prima. Continuando a parlare, John Cena ha poi aggiunto che il suo Jakob Toretto sarà un villain speciale. "Arrivo nella nona puntata e sono invitato a condividere il cognome Toretto, e ad essere il più grande avversario di Dom di tutti i tempi."

John Cena ha infine ringraziato nuovamente Vin Diesel per la fiducia riposta in lui. "Lo ringrazierò per sempre per aver scommesso su di me. Ricordo di avergli detto molto tempo fa che non l'avrei deluso [...] lavorare con lui è un onore."