Fast & Furious 9, altro rinvio per il film con Vin Diesel: ecco la nuova data di uscita

Per vedere Vin Diesel sfrecciare nello spazio ci sarà da attendere ancora un po' di tempo. Secondo quanto si legge sulle pagine di Variety, infatti, la data di uscita di Fast & Furious 9 è slittata nuovamente in seguito al fresco rinvio del film di 007 No Time To Die.

Posticipato da Universal ad aprile del prossimo anno a causa della pandemia, il film subirà un ulteriore mese di ritardo e arriverà nelle sale degli Stati Uniti il 28 maggio 2021 in tempo per il weekend del Memorial Day.

Fast & Furious 9 è atteso anche per il debutto di John Cena nei panni di Jakob Toretto, fratello del protagonista interpretato da Vin Diesel. Nel nuovo capitolo troveremo inoltre Tyrese Gibson, Jordan Brewster, Michelle Rodriguez, Ludacris e Nathalie Emmanuel, oltre che Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole, Anna Sawai e Vinnie Bennet.

La recente ondata di rinvii, lo ricordiamo, ha colpito anche il film Marvel Black Widow (ora in arrivo a maggio 2021) lasciando spazio a Wonder Woman 1984 e Dune come unici blockbuster in arrivo entro fine 2020, con la pellicola DC che arriverà in Italia con qualche settimana di ritardo il 14 gennaio.

Nel frattempo, vi lasciamo ad un'interessante teoria sul ritorno a sorpresa di Han.