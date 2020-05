Fast & Furious 9, il rinvio del film fa infuriare i fan nel giorno dell'uscita originale

Una data "mancata" che non è passata inosservata agli occhi dei fan del franchise, che infatti si sono riversati un po' arrabbiati e un po' delusi sulle pagine social di Twitter, postando tutto il loro malcontento per la situazione che stiamo ancora vivendo. Cuori spezzati, faccine triste e commenti un po' rabbuiati , per gli appassionati della saga, che dovranno attendere un ulteriore anno rispetto alle previsioni iniziali prima di poter tornare al mondo della Famiglia e delle sue assurde sfide al limite , adrenaliniche e fuori dalle normali leggi della fisica. Potete leggerne alcuni in calce, ma basta una rapida scorsa all'hashtag del film per trovarne molti altri. Fast & Furious 9 vede nel cast anche Michelle Rodriguez , Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron e Michael Rooker. Cosa ne pensate? Dispiace anche a voi? Quanto state aspettando il nono capitolo del franchise? Diteci tutto nei commenti. Vi lasciamo all'analisi del trailer di Fast & Furious 9 .

Under normal circumstances, today, we would have had "the most ambitious" chapter in @TheFastSaga yet.



Now, we just need to be patient. Your favorite #FastFamily will return in #F9 when it opens on April 2, 2021. #FAST9 pic.twitter.com/GIRjKZOBss — #FastFamily (@FastFamily) May 22, 2020

We were suppose to get F9 today, but of course COVID-19 changed all release dates for big blockbusters. I’m looking forward to going back to movie theaters and seeing F9 in April 2021. #Fast9 #F9 #movies pic.twitter.com/awVvYCQwtu — MichaelTalksMovies (@talks_movies) May 22, 2020

And tonight was the Fast 9 premiere 💔💔💔@TheFastSaga #f9 — Farah Himani (@FarahH786) May 22, 2020