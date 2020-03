Fast & Furious 9 rinviato di un anno a causa dell'emergenza Coronavirus

È Variety a rendere noto che l'uscita di Fast & Furious 9, nuovo capitolo della saga action atteso nelle sale tra poco più di due mesi, è stata posticipata di 11 mesi a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al proliferarsi del Coronavirus, definita ufficialmente come pandemia dall'OMS nella giornata di ieri.

Dopo la decisione di Paramount di rinviare A Quiet Place 2 anche negli Stati Uniti, arriva dunque la presa di posizione di Universal sulla release globale di Fast & Furious 9, che è stata ufficialmente spostata ad Aprile 2021.

"Sentiamo il vostro amore e la vostra attesa per il prossimo capitolo della saga" ha scritto Vin Diesel, volto principale e produttore del franchise, sui social media. "Proprio per questo è estramente difficile annunciarci che dobbiamo rinviare la data di uscita del film. È ormai chiaro che questo maggio il film non potrà essere visto dai fan di tutto il mondo. Mentre siamo al corrente della delusione di dover aspettare ancora un po', la decisione è stata presa mettendo la sicurezza di tutti sopra ogni cosa."

Fast & Furious 9 è il secondo grande blockbuster a rimandare la sua uscita in tutto il mondo dopo No Time To Die, che nelle scorse settimane è stato spostato da Sony al prossimo novembre.