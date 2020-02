Fast & Furious 9, il regista parla del ritorno di Han: 'E' tutto collegato'

Il primo trailer di Fast & Furious 9 lanciato in occasione del Super Bowl americano ha rivelato che il personaggio di Han - idolo dei fan della saga - in qualche modo è sopravvissuto alla sua morte apparente avvenuta in The Fast and the Furious: Tokyo Drift e adesso il pubblico aspetta di sapere in che modo si ricollegherà alla storia.

Chiacchierando con MTV International, il regista del nono capitolo della saga Justin Lin ha dichiarato: "Il pubblico lo scoprirà in sala, è tutto collegato". Il personaggio di Han, interpretato da Sung Kang, apparentemente trovava la sua fine dopo uno scontro d'auto in The Fast and the Furious: Tokyo Drift, ma in una scena post-crediti di Fast & Furious 6 - diretto sempre da Lin - si scopriva che Han era stato il bersaglio dell'allora villain Deckard Shaw (Jason Statham), che stava cercando vendetta contro la banda di Toretto responsabile di aver ferito il fratello più giovane Owen (Luke Evans).

"Scoprirete tutto, ma Han è un personaggio davvero speciale per me - ha continuato il regista - Quando ho lasciato la saga, in Fast & Furious 6, ci siamo lasciati insieme in un certo senso. Una delle ragioni per cui sono tornato è stata sapere che avrei fatto tornare anche lui. Ero a una conferenza per un film e qualcuno tra la folla ha detto di essere un po' confuso da quello che stava accadendo, e mi è rimasto davvero in testa; mi ha ispirato al punto che se avessi continuato avrei avuto giustizia per Han, di sicuro".

Il trailer termina appunto con la tagline: "Justice is coming". Sulla presunta morte di Han e sulla sua sopravvivenza, Lin ha concluso: "E' tutto collegato, mettiamola in questo modo. Tutto accade per una ragione nel Fast Universe".

Il primo trailer di Fast & Furious 9 ha svelato anche il ruolo di John Cena, che a quanto pare sarà il fratello di Dominic Toretto. Recentemente, Vin Diesel ha ricordato sia Paul Walker che la morte di Kobe Bryant: "[Paul] È con me ovunque io vada. È uno dei più grandi motivi per cui continuiamo a fare questi film. E vogliamo che siano significativi. Puoi avvertire la sua presenza praticamente in ogni frame. Lui era con me 20 anni fa, quando tutto è cominciato. E dopo ogni sequel, dopo ogni premiere io e lui andavamo via dicendoci: 'Il film migliore è ancora in cantiere'. Non c'è nulla al mondo che desideri più di poter sedere vicino a lui alla premiere. Cosa mi direbbe? Questa è davvero la domanda del giorno, è davvero la domanda del giorno. [...] [La morte di Kobe] È stato un vero shock per noi. Ha colpito il mondo intero dritto al cuore. Lui ha reso il mondo un posto migliore, e per alcune ragioni... Ovviamente lo paragono a Pablo, ma ironicamente ciò che Kobe mi direbbe è: 'Come va? Lo so che ti manca tuo fratello, lo so che ti manca Pablo'".

Fast & Furious 9 arriverà nelle sale italiane il 21 maggio 2020.