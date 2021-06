Fast & Furious 9, il regista fa chiarezza sulla timeline: 'Ambientato dopo Hobbs and Shaw'

Anche se potrebbe non sembrare così, la timeline del franchise di Fast & Furious è piuttosto contorta. Il prossimo capitolo del franchise, il nono, però, fortunatamente si colloca esattamente dove ci si aspetterebbe che fosse, grazie a un cambio di programma: Fast & Furious 9, infatti, avrebbe dovuto uscire prima dello spin-off Hobbs and Shaw.

Ne abbiamo avuto conferma grazie a un tweet di Kirsten Acuna, che possiamo leggere anche in calce alla notizia. La giornalista scrive di aver parlato con il regista in persona:

"Justin Lin mi ha confermato che Fast & Furious 9 è ambientato dopo Hobbs and Shaw" ha twittato. "Potresti aver pensato che fosse ovvio, ma a un certo punto, #Fast9 doveva uscire prima di H&S, prima di essere posticipato, e mi piace tenere sotto controllo la sacra linea temporale di fast & Furious."

In attesa di sapere se The Rock ritornerà nella saga principale, e se la figlia di Paul Walker entrerà nel franchise, mettiamo ordine nella cronologia di Fast & Furious: nessun problema con i primi due film, l'originale del 2001 e il primo sequel 2 Fast 2 Furious, che sono anche i primi in ordine di ambientazione. Il terzo è in realtà il quarto ad essere uscito in sala (in italiano Fast & Furious - Solo parti originali), seguito dal quinto e dal sesto.

Al settimo posto nella timeline c'è quindi il terzo film in ordine di uscita, The Fast & The Furious: Tokyo Drift, seguito poi dal capitolo 7, dall'8, dallo spin-off Hobbs and Shaw e infine (almeno per ora) da Fast & Furious 9.