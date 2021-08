Fast & Furious 9, la nostra recensione: la famiglia di Vin Diesel è promossa o bocciata?

Mentre la Universal nelle scorse ore ha annunciato la data d'uscita di Fast & Furious 10, sul nostro canale YouTube Everyeye Plus è disponibile la recensione in anteprima di Fast & Furious 9, nuovo episodio della saga action con protagonista Vin Diesel.

Il filmato è come al solito disponibile anche all'interno di questo articolo, riproducibile nel player che trovate in alto: voi avete già visto il film di Justin Lin? Che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Fast & Furious 9 è il sequel diretto di The Fate of the Furious, uscito nel 2017, e oltre a Vin Diesel vede protagonista anche la new entry John Cena nel ruolo del fratello di Dominic Toretto, oltre ai grandi e attesi ritorni di Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker, Helen Mirren, Kurt Russell e Charlize Theron, che torna nei panni della spietata terrorista Cypher. Nel film, Dominic Toretto e la sua famiglia si uniscono per fermare un complotto sconvolgente guidato dal fratello di Dom, Jakob.

Fast & Furious 9 è il primo film della serie dai tempi di The Fast and the Furious: Tokyo Drift - uscito nel 2006 - a non essere stato scritto da Chris Morgan, ma anche il quarto episodio ad essere diretto da Justin Lin, reduce dai successi di Fast & Furious 5 e Fast & Furious 6. Nel corso dell'estate Fast & Furious 9 ha stabilito numerosi record al botteghino pandemico, dimostrandosi capace di incassare oltre $662 milioni in tutto il mondo e divenendo il terzo film con il maggior incasso del 2021.

Per altri approfondimenti, scoprite la data d'uscita dell'edizione home-video di Fast & Furious 9, che conterrà anche una speciale director's cut.