Fast & Furious 9: la rapper Cardi B si unisce al cast del franchise

Attraverso una foto postata sul suo account Instagram, Vin Diesel0 ha annunciato l'ingresso di Cardi B nel cast di Fast & Furious 9, pellicola che arriverà nelle sale di tutto il mondo nel maggio dell'anno prossimo.

Non è ancora chiaro se la rapper apparirà nei panni di un personaggio fittizio nel corso della narrazione oppure nei panni di se stessa come già capitatole nel corso della sua breve carriera televisiva finora: ad esempio in episodi di reality come Love & Hip Hop: New York e Kocktails with Khloé o di recente in Rhythm + Flow su Netflix. Al cinema, Cardi B è apparsa nel film campione d'incassi a sorpresa delle ultime settimane Hustlers: il film con Jennifer Lopez uscito lo scorso settembre negli States è stato capace di incassare la bellezza di oltre 130 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 20 milioni. Da noi la pellicola, tradotta come Le ragazze di Wall Street - Business Is Business, uscirà il 7 novembre prossimo con Lucky Red.

"Penso sarà il migliore della saga", ha commentato la rapper americana circa Fast & Furious 9, che ricordiamo vanta un cast che comprende nel suo insieme il ritorno di Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Lucas Black, Tyrese Gibson, Ludacris, così come Helen Mirren e Charlize Theron. Le new entry, oltre a Cardi B, saranno Finn Cole, Michael Rooker, Amber Sienna, e John Cena, con quest'ultimo che ha da poco terminato le riprese delle sue scene nel film.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Dan Casey su un'idea di Justin Lin, al ritorno dietro la macchina da presa dopo aver già diretto diversi capitoli del franchise, l'ultimo Fast & Furious 6. La data d'uscita di questo nono capitolo è fissata per il 22 maggio 2020 nelle sale americane.