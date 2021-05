Fast & Furious 9, le prime recensioni parlano di un film 'scatenato e selvaggio'

Dopo il nuovo video promozionale con Vin Diesel e Michelle Rodriguez l'uscita di Fast & Furious 9 è sempre più vicina. L'appuntamento è per il 25 giugno negli Stati Uniti e l'8 luglio nel Regno Unito, e iniziano a circolare liberamente anche le prime recensioni. Le reazioni sembrano positive, anche se non mancano le zone d'ombra.

Uno degli aggettivi più utilizzati per definire Fast & Furious 9 è "selvaggio", a sottolineare quanto il film sia sopra le righe, ma c'è chi sottolinea altri aspetti. Variety, per esempio, scrive che nel tempo il franchise è diventato sempre più simile a Mission: Impossible, ma in questo nuovo capitolo emergono nuove dinamiche:

"Non è costruito intorno a una missione entusiasmante, ma attorno a Vin Diesel e John Cena che interpretano l'angoscia del passato dei fratelli Toretto. La trama di famiglia funziona, ma sembra più una scusa. Questa serie non aveva bisogno di più cuore: aveva bisogno che tutti sullo schermo si mettessero al passo."

Per IndieWire, Fast & Furious 9 è "l'avventura più grande, selvaggia, che sfida la gravità", il film più adatto per chi cerca in sala l'adrenalina dopo un anno senza cinema, ma l'azione è spinta "a livelli farseschi" per compensare la profonda introspezione del personaggio di Dom. Sullo stesso tenore la recensione di The Wrap, che definisce il film "esilarantemente ridicolo, ma anche ridicolmente esilarante."

Mentre le star di Fast & Furious vorrebbero Matt Damon nel franchise, anche The Hollywood Reporter evidenzia le pecche del nuovo episodio: parla infatti di "un approccio basato sulla quantità più che sulla qualità, inserendo più azione, sottotrame e personaggi di quanto qualsiasi film abbia bisogno, lasciando comunque la sensazione che manchi qualcosa."