Fast & Furious 9: Paul Walker avrebbe lasciato il franchise? Parla il fratello Cody

Quando sono passati quasi otto anni dalla sua prematura scomparsa, i fan della saga di Fast & Furious non hanno mai smesso di ricordare e omaggiare Paul Walker, interprete di Brian O'Conner fino al settimo film del franchise da lui mai completato. Nella celebre scena di commiato, il suo volto venne inserito digitalmente con l'aiuto dei fratelli.

Proprio il fratello del compianto attore Cody Walker ha recentemente concesso un'intervista a TMZ dove ha parlato della saga di Fast & Furious ormai alle porte del nono capitolo. Secondo quest'ultimo non ci sarebbe stato spazio per un eventuale ritorno di Paul Walker per dove si è spinto il franchise finora e specialmente dopo gli ultimi due capitoli.

"Penso che Vin [Diesel] e tutta la famiglia [di Fast & Furious] abbiano fatto un bel lavoro nel farlo andare via facendolo guidare verso il tramonto. Penso che Paul sarebbe comunque uscito per come sono andate le cose. E' diventato tutto molto folle, è una corsa sfrenata a questo punto. Paul era il purista della situazione, il tipo tranquillo che va in macchina. Non posso parlare per lui, ma so che Vin ha sempre un approccio molto serio per tenere viva l'eredità di Paul e ha fatto un lavoro fantastico nel rendere omaggio al suo personaggio. Hanno lavorato insieme e sono stati come fratelli per anni".

Cody Walker ha poi sottolineato come il successo odierno del franchise sarebbe andato oltre ogni sogno del fratello Paul. "Quando è iniziato tutto erano così giovani e io lo ero ancora di più. Ero alle scuole medie quando è iniziato tutto ed è da lì che arriva il mio amore per le auto. Quando la gente che incontro mi dice: 'Tuo fratello è la ragione per cui amo le auto', rispondo: 'Anche per me'".

Lo stesso Vin Diesel ha sottolineato come Paul Walker sia sempre nei suoi pensieri specialmente nei giorni in cui è sul set della saga. Vi ricordiamo che il nuovo capitolo è previsto nelle sale italiane per il 18 agosto 2021, ma prima verrà presentato in anteprima europea al Festival di Cannes. Se non l'avete visto potete recuperare il trailer di Fast & Furious 9.