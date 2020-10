Fast & Furious 9, parla John Cena: 'Come entrare in WWE per la prima volta'

Nel corso di una recente ospitata al Tonight Show With Jimmy Fallon, John Cena ha potuto parlare del suo prossimo film in uscita, l'attesissimo Fast & Furious 9.

"Fast 9 ha una base di fan globale accumulata nell'arco di vent'anni di film!" ha detto Cena al presentatore. "Il nuovo film è come un progetto ereditario. E ogni volta che sta per uscire un nuovo capitolo, tutti sanno che sarà fenomenale. La cosa che amo di Fast 9 è che i fan scopriranno come questo film intreccerà la sua eredità con quelli precedenti. E poi non è solo azione per il gusto di fare azione, c'è anche una storia appassionante dietro. Se sei un fan del franchise, avrai delle risposte a tante domande, e allo stesso tempo otterrai nuove domande su cui interrogarti. E' un altro punto d'appoggio per la narrazione. Questa è la roba che amo."

John Cena ha continuato parlando della sua esperienza sul set del film: "Entrare nel set di Fast & Furioso è stato molto simile all'entrare negli spogliatoi della WWE", ha detto. "Ci sono uomini e donne che rischiano la vita per guadagnarsi da vivere e hanno curato questa esperienza di cui sono molto orgogliosi, quindi quando fanno entrare un nuovo arrivato devi dare il massimo perché lo vedi da come ti guardano che stanno pensando: 'Spero che il tipo nuovo sia in gamba perché sono anni che io mi ammazzo per fare il mio lavoro'".

