Fast & Furious 9, il paradosso di Nathalie Emmanuel: non ha mai conseguito la patente

Nathalie Emmanuel non riesce a credere di far parte di Fast & Furious perché lei nella vita reale... non ha una patente di guida. Nel nuovo film Ramsey svela in maniera esilarante che non sa guidare, nonostante abbia fatto parte del team in tre film. Tuttavia non ha scelta e dovrà guidare un camion per le strade di Edimburgo.

E la star di Game of Thrones ha confessato di essere molto simile a Ramsey:"Non ho mai avuto la patente; é divertente perché non guido nemmeno io, ed è stato divertente ridere su questa cosa. Ho iniziato ad imparare a guidare quando avevo 17 anni e poi ho iniziato a recitare ed ero occupata. Ero occupata o al verde, questa è la vita di un attore, davvero! Ed è solo negli ultimi anni che in realtà ho avuto il tempo e le finanze per farlo, perché è costoso, è costoso imparare in Inghilterra, soprattutto. Ma ora ho un po' più di tempo in cui forse potrò provare a fare un corso intensivo e finalmente ottenerlo. In realtà so guidare un'auto, solo che non ho la patente legale che dice che puoi farlo senza essere arrestato".



Fast & Furious 9 ha nel cast anche Vin Diesel, Michelle Rodriguez e John Cena. Il film è uscito nelle sale cinematografiche la scorsa settimana nelle sale americane. L'esordio di Fast & Furious è stato un successo al box-office americano, come riportano i dati dei primi giorni d'uscita nelle sale.

In Italia il film uscirà il prossimo 18 agosto.

Fast & Furious 9 sarà l'inizio della fine della saga della Famiglia.

Il franchise di Fast & Furious con protagonista Vin Diesel nei panni di Dom Toretto è uno dei più noti e redditizi al mondo.