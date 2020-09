Fast & Furious 9, Owen Shaw si unirà alla Famiglia di Toretto?

Posticipato di un intero anno a causa della Pandemia da Coronavirus, l'attesissimo Fast & Furious 9 uscirà nelle sale italiane il prossimo aprile, e ora che il Deckard Shaw di Jason Statham si è ufficialmente unito alla Famiglia di Dom Toretto (Vin Diesel), i fan si domandano se il prossimo turno sarà quello dell'Owen Shaw di Luke Evans.

Sappiamo che in Fast & Furious 6 Owen Shaw era il cattivo di turno, poi sconfitto da Toretto e dalla sua banda, finito in un letto d'ospedale e spinta narrativa per mettere in scena la vendetta del fratello Deckard nel settimo capitolo della saga. L'ottavo ha poi appianato il tutto facendolo agire dalla parte dei buoni, anche se a distanza, il che potrebbe essere una bella anticipazione sul fatto che Evans tornerà nei panni del personaggio anche nel nono film, questa volta come parte integrante della Banda.



Avendo concluso il franchise de Lo Hobbit già da un po' e protagonista della prossima serie live-action Disney dedicata al suo Gaston de La Bella e la Bestia, Evans potrebbe tornare regolarmente nella saga action-automobilistica per una parte più corposa e muscolare, avendo inoltre dimostrare di essere un interprete estremamente fisico e dotato per questo tipo di produzioni. Non sarebbe di certo il ritorno più inaspettato, insomma, considerando il suo ruolo e la sua bravura.



Scopriamo anche insieme se tornerà The Rock in Fast & Furious 10.