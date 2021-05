Fast & Furious 9, il nuovo trailer ad alta velocità con Vin Diesel!

Universal ha pubblicato il nuovo trailer di Fast & Furious 9, ennesimo capitolo della saga cinematografica con protagonista Vin Diesel nel ruolo di Dominic Toretto. Il trailer mostra alcuni dei volti familiari del franchise come Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson e lo stesso Diesel, oltre ad un assaggio di quello che vedremo nel film.

Sequel dell'ottavo capitolo uscito nel 2017, Fast & Furious 9 segue Dominic Toretto (Diesel) e la sua famiglia mentre affrontano una serie di minacce, tra cui il fratello minore di Dom, Jakob, interpretato dall'ex star della WWE, John Cena.

Molte delle star più note del franchise torneranno anche in questo nono capitolo, tra cui Tyrese Gibson e Jason Statham. John Cena ha citato Paul Walker come ispirazione per la sua partecipazione a Fast & Furious 9.



Secondo Vin Diesel FF9 darà ancora più senso al primo capitolo della saga. Fast & Furious 9 è diretto da Justin Lin, che ritorna nel franchise a distanza di otto anni, dopo Fast & Furious 6 nel 2013. Molti ritengono il nono capitolo come l'inizio di una nuova trilogia della saga oltre a rappresentare un baluardo importante per il ritorno nelle sale nel periodo estivo. Per incoraggiare il ritorno nelle sale dei fan, Universal Pictures ha riproposto i primi otto film della saga in centinaia di sale in tutti gli USA.



Fast & Furious 9 è l'inizio della fine della saga della Famiglia, e abbiamo trattato l'argomento proprio in un nostro speciale d'approfondimento che racconta le nuove avventure di Toretto & co.