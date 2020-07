Fast & Furious 9: il mixtape Road to Fast 9 con brani di Wiz Khalifa, Tyga e tanti altri

Nell'attesa dell' arrivo di Fast & Furious 9 al cinema, rimandato di un anno a causa dell'emergenza sanitaria degli ultimi mesi, possiamo ora ascoltare i brani legati al film grazie a Road to Fast 9 il companion mixtape.

Disponibile su diverse piattaforme, Road to Fast 9 include contributi musicali di alcuni dei più rinomati artisti della scena musicale contemporanea, da Wiz Khalifa a Lil Skies, da Lil Baby a Tyga, e numerosi altri.

Qui di seguito trovate la lista completa dei brani.

01. One Shot - YoungBoy Never Broke Again ft Lil Baby

02. Convertible Burt - Tory Lanez & Kevin Gates

03. Clap - Don Toliver

04. Red & Yellow - Lil Skies

05. Flight To China - Wiz Khalifa ft Toosii

06. No Hay Amor - Arcangel

07. Solo Llama - Elladio Carrion

08. Ruff Rydas - NLE Choppa

09. Family - Nocap ft Quando Rondo

10. How 2 Ride - Kingmost Wanted

11. Too Fast - Tyga ft Mozzy

12. No Bailes Sola - Jowell & Randy

13. Phantom - Allen Mock

"Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena)" recita la sinossi ufficiale di Fast & Furious 9, che ricordiamo arriverà nelle sale ad aprile 2021.