Fast & Furious 9 è il misterioso blockbuster che verrà presentato al Festival di Cannes

Variety ha svelato l'identità del "blockbuster planetario" anticipato per l'edizione 2021 del Festival di Cannes, vale a dire Fast & Furious 9, nuovo capitolo della saga action con Vin Diesel e Michelle Rodriguez.

Dopo che il delegato generale di Cannes Thierry Fremaux aveva dichiarato che il titolo misterioso non sarebbe stato No Time To Die, West Side Story o Dune (confermato invece per Venezia 2021), molti avevano ipotizzato che si sarebbe potuto trattare del film Marvel Gli Eterni, visto il recente successo ottenuto da Chloe Zhao a Venezia e agli Oscar con il suo Nomadland, ma a quanto pare la scelta è ricaduta sulla nuova avventura di Dominic Toretto e compagnia.

Ad aprire l'evento sarà invece Annette di Leos Carax, mentre tra i titoli in concorso troveremo titoli attesi come The French Dispatch di Wes Anderson, France di Bruno Dumont, Benedetta di Paul Verhoeven e il nuovo film di Ozon, Tout s'est bien passé.

Vi ricordiamo che Fast & Furious 9 è già disponibile da qualche settimana in mercati come la Corea del Sud, la Cina e la Russia, dove ha già incassato ben 250 milioni di dollari. Il 25 giugno sarà il turno degli Stati Uniti mentre per vedere in Italia ci sarà da attendere il prossimo 18 agosto.

Per altri approfondimenti, qui potete trovare il programma completo di Cannes 2021.