Fast & Furious 9: Michelle Rodriguez festeggia il compleanno con la prima foto dal set

In occasione del proprio compleanno, l'attrice Michelle Rodriguez ha fatto un regalo ai propri fan pubblicando su Twitter la prima foto ufficiale dal set di Fast & Furious 9, atteso nuovo capitolo della longeva saga action di Universal.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce all'articolo, infatti, le star Vin Diesel, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, John Cena e Anna Sawai, insieme al regista Justin Lin, posano con la festeggiata e la sua gigantesca torta di compleanno.

Nel cast del film sono inclusi anche Finn Cole (Animal Kingdom, Peaky Blinders), Anna Sawai (Ninja Assassin), Vinnie Bennett (Ghost in the Shell) e Jordana Brewster, esclusi dalla foto non perché ritenuti anticipatici (probabilmente) ma perché non ancora arrivati sul set. Stesso dicasi per Charlize Theron e Helen Mirren, che come annunciato qualche giorno fa riprenderanno i rispettivi ruoli nel nuovo capitolo del franchise.

Vi ricordiamo che Fast & Furious 9 uscirà il 22 maggio 2020: sarà il penultimo capitolo della saga "ufficiale" del franchise, con Fast & Furious 10, in uscita nel 2 aprile 2021, che fungerà da conclusione. Il franchise comunque continuerà nella saga di Hobbs & Shaw, con Jason Statham e The Rock, e dovrebbe allargarsi in altre saghe spin-off attualmente in corso di sviluppo negli studi della major.

