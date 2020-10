Fast & Furious 9, Michael Rooker commenta il rinvio: 'L'importante è vederlo al cinema'

Intervistato da CBR per parlare dell'uscita di Love and Monsters, nuova commedia sci-fi con protagonista Dylan O'Brien disponibile da una settimana negli store digitali degli Stati Uniti, Michael Rooker ha commentato il recente rinvio di Fast & Furious 9 con marcato ottimismo.

Il motivo? La star dei Guardiani della Galassia vuole a tutti i costi che il nuovo capitolo della saga action sia visto al cinema: "Fast 9 sarà un bellissimo film e sono felice che stiamo tutti aspettando per vederlo. Sono contento che tutto sia stato rimandato in modo che possa uscire sul grande schermo."

Discorso diverso invece per Love and Monsters, la cui distribuzione on demand secondo Rooker presente dei lati positivi dal punto di vista della fruizione: "Sono felice che Love and Monsters stia uscendo sugli schermi di tutto il mondo. Si potrà vedere anche più di una volta. Si potrà farlo andare, metterlo in pausa, andare a mangiare e tornare davanti allo schermo per guardarlo di nuovo. Perciò sarà uno spettacolo."

Voi cosa ne pensate? Preferireste vedere Fast & Furious 9 in streaming - come accaduto per Mulan - o attendete più volentieri l'arrivo al cinema? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, Rooker ha anche commentato l'ipotesi di un suo eventuale ritorno in The Walking Dead.