Per Fast & Furious 9, Justin Lin si riunirà al VFX supervisore di Star Trek Beyond

HN Entertainment ha confermato in esclusiva che Peter Chiang curerà gli effetti speciali di Fast & Furious 9, penultimo capitolo della saga action con protagonista Vin Diesel.

Chiang, che nel corso della sua carriera ha lavorato anche a Pacific Rim: Uprising, Godzilla, Total Recall, John Carter, Green Zone, The Bourne Ultimatum, Pitch Black e Enemy At The Gates, aveva già collaborato con il regista di F&F9 Justin Lin a Star Trek Beyond, ad oggi l'ultimo capitolo della saga cinematografica di Star Trek sviluppata da J.J. Abrams.

Il cast del film, che recentemente si è mostrato nella prima foto dal set di Fast & Furious 9, è composto da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, Helen Mirren, Charlize Theron, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Finn Cole, Anna Sawai e Vinnie Bennett.

Vi ricordiamo che Fast & Furious 9 uscirà il 22 maggio 2020: sarà il penultimo capitolo della saga "ufficiale" del franchise, con Fast & Furious 10, in uscita nel 2 aprile 2021, che a sua volta fungerà da conclusione.

Il franchise comunque continuerà nella saga di Hobbs & Shaw, con Jason Statham e The Rock, e dovrebbe allargarsi in altre saghe spin-off attualmente in corso di sviluppo negli studi della major.

