Fast & Furious 9, Justin Lin conferma l'imminente conclusione dei lavori

Il regista Justin Lin ha confermato che il mix audio di Fast & Furious 9 si sta avviando alla conclusione e il film pare sia ormai quasi pronto per essere distribuito, teoricamente, nei cinema. Considerando che in un film come Fast & Furious 9 il mix audio è uno degli aspetti fondamentali è probabile che manchi ancora qualche effetto da inserire.

Il film è praticamente concluso. Justin Lin ha condiviso una foto dal dietro le quinte della lavorazione, durante il mixaggio, ringraziando la troupe per aver svolto il proprio lavoro in mezzo al caos e alle sfide a cui ha costretto la pandemia. Lin dirigerà anche il decimo e l'undicesimo capitolo della saga, senza contare lo spin-off Hobbs & Shaw prima di ritirarsi dal franchise.



La pandemia di COVID-19 ha costretto la produzione a rinviare la conclusione e la distribuzione del film nel corso del 2020. Ora la data prevista è nel mese di maggio 2021, un anno che si preannuncia pieno di grandi titoli, considerando tutti i rinvii da cui è stato caratterizzato il 2020.

Per quanto riguarda il futuro del franchise, Vin Diesel ha confessato che il decimo film potrebbe essere diviso in due parti.

Tuttavia la Universal pare che abbia proprio diviso i film in decimo e undicesimo, senza considerare il decimo come un film diviso in due.

"Ho iniziato a pianificare Fast 10 prima di iniziare le riprese di Fast 9. L'universo è così solido e ricco di talento e storia che è totalmente fattibile avere uno spin-off, e penso che sia qualcosa di inevitabile. La Universal se lo merita per quanto ha investito in questa piccola saga e sarebbe bene che le venisse restituito. E per i fan, se Fast 10 parte 1 e 2 fosse la conclusione, sarebbe bello che continuasse in questo modo per le generazioni a venire".



