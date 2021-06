Fast & Furious 9, John Cena lancia la sfida a The Rock per i sequel: 'You can't see me'

John Cena ha da poco fatto il suo debutto nel franchise di Fast & Furious ma già sono una "rivincita" con il suo ex rivale della WWE, Dwayne "The Rock" Johnson", che fa parte della saga ormai dal 2011 ed è stato anche protagonista di uno spin-off, Hobbs & Shaw, insieme a Jason Statham.

Nel nono capitolo Cena veste i panni di Jakob Toretto, fratello perduto di Mia e Dom, e interrogato da Geek Culture su un eventuale futuro incontro con il Luke Hobbs di The Rock, il wrestler ha replicato con la sua iconica frase/gesto di sfida: "La riposta più ovvia che posso darti è 'You can't see me'".

"La vera risposta però è che non so se accadrà, dipenderà molto dal pubblico di Fast & Furious" ha aggiunto poi Cena. "Con la saga che continua a crescere ed evolversi, sono entusiasta per un possibile momento come quello, ma non c'è alcuna garanzia. Spero che accada e se il pubblico di tutto il mondo spera lo stesso, chi lo sa."

Fast & Furious 9 arriverà nelle sale italiane il prossimo 18 agosto, mentre vi ricordiamo che il 5 agosto John Cena potrà essere visto in The Suicide Squad - Missione Suicida, pellicola DC diretta da James Gunn che firmerà il suo esordio nei panni di Peacemaker, personaggio che poi sarà protagonista di una serie spin-off targata HBO Max.