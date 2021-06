Fast & Furious 9, John Cena: 'La Fast Family esiste davvero'

Il nuovo capitolo di Fast & Furious vedrà tra i suoi protagonisti anche l'ex-Campione WWE John Cena, che non ha che belle parole per descrivere la sua esperienza nella celebre saga, sul set e al di fuori di esso.

Non manca molto all'arrivo di Fast & Furious 9 - The Fast Saga nelle sale, e il cast è attualmente impegnato nel press tour promozionale della pellicola.

Tra questi vi è anche la nuova aggiunta John Cena, che nel film interpreterà Jakob Toretto, fratello di Dom (Vin Diesel), e che ai microfoni di Collider ha rivelato qual'è stato l'aspetto più sorprendente del recitare nella popolare saga.

"La Fast Family esiste davvero!" ha dichiarato l'attore con entusiasmo "Ho dei bellissimi ricordi del tempo che ho passato con loro, specialmente perché il mondo si è ritrovato in questa situazione di chiusura inaspettata. Trascorre del tempo con loro è davvero come i barbecue che vediamo nei film: beviamo, mangiamo, parliamo di tutto e di più, e non solo dei progetti a cui stiamo lavorando, come le difficoltà, le gioie e i dolori della vita... Delle nostre storie. È davvero fantastico".

"Il resto, è qualcosa che ci si può aspettare: una produzione monumentale che rende possibile l'impossibile, ed è davvero un'esperienza unica sotto questo punto di vista" ha continuato poi "Ma la cosa che per me ha più valore è la camaraderie tra le persone sul set".

E in merito al suo futuro nella saga, Cena ha affermato: "Non so nulla in merito, proprio come piace a me. Non mi piace essere coinvolto in un procedimento che non mi dovrebbe concernere. Vin è il cuore pulsante del franchise e Justin al timone del prossimo film, loro devono fare ciò che è meglio per loro"

"Gli ho detto in maniera molto diretta che sono estremamente grato per questa opportunità, e che se il futuro della saga non prevede la mia presenza, questo non toglierà nulla dalla mia esperienza e dal mio entusiasmo per essa. Loro devono fare ciò che è meglio per il film, non per me" ha concluso.

F9 uscirà nelle sale italiane il 18 agosto 2021.