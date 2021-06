Fast & Furious 9, John Cena: 'Ecco come abbiamo tenuto segreto il mio ruolo nel film'

Ormai che John Cena sarà Jakob Toretto, fratello del Dominic Toretto di Vin Diesel, nel nuovo film di Fast & Furious non è più un segreto, anche se lo è stato fino all'arrivo del primo trailer di F9. Ma come sono riusciti a non far trapelare nulla al riguardo fino ad allora?

Nell'era dei social, tenere nascosti dei dettagli cruciali di un film non è affatto semplice, nemmeno quando a spoilerarlo non è un membro del cast (chiedete ai Marvel Studios). Perciò, per evitare che certe informazioni vengano rivelate, si prendono ogni volta determinati provvedimenti.

Nel caso di Fast & Furious 9 e dell'identità del personaggio di John Cena, c'era un elemento in particolare che avrebbe reso palese chi interpretava l'attore nel film: la croce della famiglia Toretto.

"Dopo ogni scena dovevamo rimuoverla, nasconderla, darla a qualcun altro" ha spiegato Cena durante un'intervista "I costumi sono i costumi, e possono essere tutto ciò che hai bisogno che siano, ma se fosse trapelato uno scatto con me e in mano un caffè e la croce, sarebbe stato tutto svelato. È incredibile come un semplice oggetto di gioielleria possa avere una tale energia e solennità. Era l'unica cosa che indossavo appena prima delle riprese, e non appena si sentiva il 'cut!' la toglievo. Ed è così che abbiamo potuto mantenere il segreto".

E a John è sembrato davvero di essere parte della Fast Family, come d'altronde aveva già affermato in precedenza, soprattutto grazie al benvenuto ricevuto dal cast, e in particolare da Vin Diesel, che disse in merito al suo ingresso nella saga: "Mi è sembrato come se John ci fosse stato da Pablo [Paul Walker]. Ricordo di aver parlato con Justin [Lin] e avergli detto 'Il mio istinto e il mio cuore mi dicono che era destino'".

"È stato difficile credere a certe parole, l'eredità di Paul è enorme, ma credo che Vin non direbbe mai certe cose senza motivo o senza pensarle davvero, perché so quanto tiene a Paul, alla sua famiglia e alla sua eredità professionale. E allo stesso modo credo sia stato il suo modo di dirmi 'Hey, so che sei arrivato all'improvviso in questa saga che va avanti da così tanto tempo, ma fa del tuo meglio e tutto andrà bene, ti troverai benissimo a lavorare con noi'. E aveva assolutamente ragione" ha concluso Cena.

F9 - The Fast Saga arriverà nelle sale italiane a partire dal 18 agosto 2021.