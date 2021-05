Fast & Furious 9, l'interprete di Han è d'accordo sulla redenzione di Deckard Shaw

Come sappiamo, Sung Kang tornerà in Fast & Furious 9 nel ruolo di Han, e intervistato di recente da People circa il nuovo film di Justin Lin dedicato alla Famiglia Toretto, l'attore ha avuto modo di rispondere alle dichiarazioni di Jason Statham circa "la volontà di redenzione" del suo Deckard Shaw.

Ha spiegato l'interprete di Han:



"Avremo delle spiegazioni in Fast & Furious 9... tutti amano Jason, comunque, quindi perché non dovrei io o il mio Han? Devo includerlo, no? Ehi, se io posso morire una decina di volte, lui può diventare un bravo ragazzo dopo essere stato cattivo. È una correzione del percorso per il pubblico. Non bisogna mancare di rispetto allo spettatore. Sono il motivo per cui esistono i film, non si possono ignorare. Ed è moto bello che uno studio come Universal decida di ascoltarli o sappia anche solo ascoltarli. Questa è una correzione di rotta. È giustizia".



Stando alla sinossi ufficiale di Fast & Furious 9, "Dom Toretto sta conducendo una vita tranquilla fuori dalla circolazione con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato sul loro pacifico orizzonte. Questa volta, una minaccia costringerà Dom ad affrontare i peccati del suo passato se vorrà salvare coloro che ama di più. La sua crew si unisce per fermare uno sconvolgente complotto guidato dall'assassino e il pilota più abili che abbiano mai incontrato: un uomo che è anche il fratello abbandonato di Dom, Jakob."



In merito al film, parlando recentemente con Empire, il regista ha inoltre aggiunto: "Quando Vin Diesel mi ha convinto a girare F9 mi ha detto 'giriamolo insieme al 10 e l'11 come se fosse un unico capitolo conclusivo', quindi Fast & Furious 9 è davvero l'inizio della fine della saga.

Fast & Furious 9 è atteso anche per il debutto di John Cena nei panni di Jakob Toretto, fratello del protagonista interpretato da Vin Diesel. Nel cast troveremo troveremo anche i membri della crew Tyrese Gibson, Jordan Brewster, Michelle Rodriguez, Ludacris e Nathalie Emmanuel, oltre che Charlize Theron, Helen Mirren, Finn Cole, Anna Sawai e Vinnie Bennet.



Il film uscirà in Italia il prossimo 18 agosto 2021.