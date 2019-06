Fast & Furious 9, sono iniziate ufficialmente le riprese

Le riprese di Fast & Furious 9 sono ufficialmente iniziate. Dopo il tweet di Nathalie Emmanuel che annunciava “la squadra è tornata”, con tanto di emoji riconducibili ai protagonisti, arriva anche un post di Vin Diesel su Instagram dopo il primo giorno di riprese.

“Abbiamo appena terminato il primo giorno sul set” annuncia l’attore, che nel video appare accanto a Michelle Rodriguez, altra protagonista confermata nel cast del prossimo film. “Mi sembra un miracolo, siamo grati a tutto il cast, alla troupe, ma soprattutto a voi” continua rivolgendosi ai fan.

Fast & Furious 9 sarà appunto il nono capitolo del longevo franchise, il decimo contando anche lo spin-off Hobbs and Shaw. Vin Diesel tornerà dunque a vestire i panni di Dominc Toretto, mentre Michelle Rodriguez sarà Letty Ortiz. Per quanto riguarda il resto del cast, non ci sarà Dwayne Johnson, a causa delle divergenze artistiche con Diesel emerse nel 2017 (sarà invece nel cast dello spin-off interpretando il suo Luke Hobbs).

Anche senza The Rock, però, il film includerà comunque una star del wrestling, dato che è ufficiale l'ingaggio di John Cena. Il suo ruolo non è stato ancora rivelato, ma è presumibile che interpreterà il villain – per il momento ancora senza nome – di turno.