Fast & Furious 9 ha già infranto I record del franchise al box-office

Da noi non arriverà prima del prossimo agosto, ma intanto Fast & Furious 9 - The Fast Saga ha potuto fare il suo esordio nelle sale cinematografiche di alcuni mercati internazionali come Corea del Sud, Hong-Kong, Egitto e Russia, mentre in giornata esordirà sul mercato degli Emirati Arabi Uniti e da domani sarà disponibile anche in tutta la Cina.

Nonostante questa manciata di mercati internazionali a disposizione, Fast & Furious 9 ha già infranto alcuni record al box-office e si prepara ad arrivare in pompa magna nei mercati più grossi dove i guadagni si vedranno e sicuramente schizzeranno alle stelle visto il trend inaugurato ieri. Come riportato da Deadline, il film ha già infranto il record di incasso nel giorno di apertura in Corea con 3.4 milioni di dollari, ovvero il maggior incasso di sempre in Corea nel giorno di apertura. Si tratta anche dell'incasso maggiore in Corea dall'inizio della pandemia di coronavirus, e non solo. Il film ha anche incassato oltre 2 milioni di dollari nelle prevendite dei biglietti per il resto del weekend.

Nel corso di un'intervista recente, Helen Mirren ha parlato della sua esperienza al volante sul set di F9: "È stata la cosa più bella di sempre. Ma con Vin Diesel accanto a me! Guidare con lui, voglio dire, è stato fantastico! E in realtà so come fare un doppio stacco di frizione. Ed è un'auto fantastica. È stato un sogno. È stato fantastico."

Nel franchise, Helen Mirren interpreta Magdalene Shaw, la madre di Owen e Deckard Shaw. Se in Fast & Furious 8 e in Hobbs and Shaw il suo è stato poco più che un cameo, nel nuovo capitolo della saga avrà un ruolo più importante. Mentre arrivano le prime recensioni di Fast & Furious 9, siamo quindi curiosi di scoprire il talento e l'abilità di Helen Mirren anche al volante.